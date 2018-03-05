توقيف مغنية ملاهٍ ضمن شبكة دعارة تنشط داخل «دوبلاكس» في زرالدة

التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي كان يؤجر غرفا لزبائنه مقابل 5 آلاف دينار لليلة

أطاحت مصالح الدرك الوطني بشبكة مختصة في الدعارة متكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، منهم 3 فيتات إحداهن مغنية ملاهٍ.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات دقيقة إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود شقة عبارة عن «دوبلاكس» محل نشاط مشبوه بالمركب السياحي لزرالدة، حيث يتوافد عليها مجموعة من الشبان خاصة خلال فترات الليل، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية، تبين من خلاله أن شابا قام بتأجير «دوبلاكس» وحوّله إلى وكر دعارة.

وبعد وضع خطة محكمة تمت مداهمة المكان، أين تم القبض على 6 أشخاص منهم 3 فتيات إحداهن مغنية ملاهٍ، وبعد الانتهاء من جميع الاجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهم الرئيسي والمغنية، بجرم إنشاء وكر للدعارة والفسق واستدراج واستعمال شخص للدعارة، فيما تم إعداد ملف آخر ضد البقية بجرم ممارسة الدعارة، ليحال جميع الموقوفين على المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وخلال جلسة المحاكمة التي كانت سرية، أنكرت مغنية الملاهي الجرم المنسوب إليها جملة وتفصيلا، مؤكدة أن المتهم الذي استأجر «الدوبلاكس» أجر لها غرفة للمبيت فيها مقابل ألف دينار لليلة الواحدة ، وأنه حول مسكنه إلى وكر للدعارة والفسق، وأنها كانت حاضرة في إحدى المرات عندما تعرضت فتاة قاصر للاغتصاب من قبل أحد زبائنه.

وهي القضية التي ما تزال محل تحقيق بمحكمة الشراڤة، مضيفة أن «الدوبلاكس» كان يحوي على غرفتين فقط في الطابق العلوي، فقام المتهم بتقسيم الصالون الموجود في الطابق السفلي إلى غرفتين، حتى يتسنى له تأجيرهما لزبائنه مقابل مبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 4 و5 آلاف دج لليلة الواحدة.

وهو ما أكده أحد المتهمين بممارسة الدعارة، أما المتهمة الثانية فقد أنكرت الجرم المنسوب إليها جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها منظفة، وبتاريخ الوقائع كانت بصدد تنظيف المسكن، وأنها هي من قامت بفتح الباب لمصالح الضبطية القضائية.

واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق المتهم الرئيسي ومغنية الملاهي، فيما طالب بتوقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق بقية المتهمين.