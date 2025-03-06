توقيف مغني راي روّج لأغاني مُحرضة وغير أخلاقية بوهران

تمكن عناصر من فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. من توقيف المتورط في ترويج ونشر أفكار عصابة أحياء. التحريض على الهجرة غير الشرعية، التحريض على الإنتحار. التلفظ بأقوال خادشة للحياء في مكان عمومي والترويج لها عبر الوسائط الإجتماعية. وذلك من خلال مقاطع فيديو لأغاني عبر مواقع التواصل الإجتماعي (tiktok_youtube).

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، باشرت الضبطية القضائية التحري حول الفيديوهات. أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع حجز هاتفه النقال المستعمل في الجريمة.

وقد تم تقديم المتورط البالغ من العمر امام نيابة محكمة وهران أين صدر في حقه أمر إيداع.

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