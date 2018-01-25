توقيف مفتشة تعليم إبتدائي متلبسة برشوة بالذرعان في الطارف

أوقفت عناصر أمن دائرة الذرعان بالطارف، مفتشة بالتعليم الابتدائي متلبسة بتلقي رشوة بمبلغ مليوني سنتيم.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهارأون لاين، من مصدر موثوق، فإن المتهمة طلبت رشوة من معلمة حديثة العمل مقابل تثبيتها في منصبها كاستاذة تعليم ابتدائي.

وإتفقت معها لتسليمها المبلغ بمدخل إبتدائية إبن باديس2 ببلدية الذرعان أين أخطرت الضحية مصالح الامن، بالعملية لتوقفها بالمكان المحدد وهي تتسلم المبلغ .

المتهمة قدمت أمام نيابة محكمة الذرعان هذالمساء وتم وضعها تحت الرقابة القضائية.