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توقيف مقاول بتهمة تزوير وتقليد أختام الـ OPGI

أخبار الجزائر
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توقيف مقاول بتهمة تزوير وتقليد أختام الـ OPGI
بقلم م. فيصل

أوقفت مصالح الشرطة بسعيدة مقاول بتهمة تورطه في التزوير وتقليد وصناعة أختام الدولة تخص إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري.

وأوضح ذات المصدرأن العملية تمت إثرشكوى سابقة مقدمة لعناصرالأمن تتعلق بخيانة الأمانة ضد المشتبه فيه من عمره البالغ 32 سنة

وعلى إثرها باشرت ذات المصالح تحرياتها إلى حين استغلالها لمعلومات تفيد بتواجده بأحد  مقاهي حي بوخرص بمدينة سعيدة ليتم توقيفه.

كما تم العثور بداخل بحقيبة المشتبه فيه على عدة أختام تخص إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري لسعيدة تبين أنها مقلدة.

إضافة إلى وثائق مزورة استعملت فيها هذه الأختام.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة.

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