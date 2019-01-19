توقيف مقاول نصب على بطالين استولى على 230 مليون بميلة

أوقفت مصالح أمن ولاية ميلة، مقاولا متورط استنادا للمصدر في النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور مستوليا على 230 مليون سنتيم.

وبحسب المعلومات فإن المعني تربطه اتفاقية مع مديرية التشغيل مستفيدا من 30 منصبا في إطار عقود العمل المدعمة.

و 9 مناصب تكفل تام مع تكفل المقاول بتسديد مستحقات التأمينات كاصنوص لكن المعني أمضى على كشوفات الحضور لوحده.

مستغلا ملفات الشباب بورشتين له ببلديتين في ولاية ميلة وابرم اتفاقية مع مديرية التشغيل باعتبارهم يشتغلون لديه بالورشتين.

وتحصل على مبلغ يفوق 230 مليون سنتيم بصورة غير شرعية ليودع الحبس بعد أن استكملت الإجراءات.