عاجل

توقيف ملتحٍ متلبسا بتهريب أكثر من نصف قنطار من الكيف!

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
توقيف ملتحٍ متلبسا بتهريب أكثر من نصف قنطار من الكيف!
بقلم س.مجاهد

تمكنت، في ظرف 24 ساعة الأخيرة، الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالغزوات غرب ولاية تلمسان، من إحباط سيناريو لإغراق التراب الوطني بكمية معتبرة من الكيف المغربي كانت قادمة من المغرب عبر اقليم دائرة مغنية، حيث بدأت عملية الترصد لهذا المخطط تحت أعين مصالح الأمن بإقليم مغنية التي انطلقت منها مطاردة هوليودية لسيارة من نوع “سامبول.

والتي كانت مصالح الجمارك على دراية بنقلها كمية معتبرة من المخدرات، حيث كانت في انتظار دخولها إقليم الغزوات، قبل استعمال المشط الكاسح لإعطاب عجلاتها بفعل السرعة المفرطة، وعليه تم إجبار سائق المركبة على التوقف بمنطقة الكراكر الواقعة بين دائرتي الغزوات وندرومة.

والتي كانت نتيجة تفتيشها إيجابية بالعثور على حمولة ضخمة من المخدرات المغربية يقدر وزنها بـ54 كيلوغرام، وتم في نفس العملية توقيف بارونين اثنين أحدهما ملتحٍ، وحوّل بعدها المشتبه فيهما إلى مصالح الأمن المختصة لتوسيع التحقيقات معهما حول مصدر البضاعة ووجهتها.

للإشارة، كانت ذات المصالح قد أحبطت، الأسبوع الفارط، في عملية مشتركة مع رجال الدرك الوطني، محاولة لتهريب 45 كيلوغراما من الكيف، والتي تمت بغابات تيانت وانتهت بتوقيف مهرب السموم وإحالته على التحقيق.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital