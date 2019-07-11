توقيف ممثل لبناني بتهمة إهانة رئيس الجمهورية!

صدر أمر قضائي لبناني، اليوم الخميس، بتوقيف الممثل اللبناني، “باتريك مبارك”، بجرم إهانة رئيس الجمهورية، وإثارة النعرات الطائفية.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد تم التحقيق مع الفنان، من طرف قسم المباحث، بعدما تقدمت المحامة، “مي الخنساء”، بإخبار عن الفنان.

وذلك بجرم، تحقير الشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية “ميشال عون”، والأمين العام لحزب الله، “حسن نصر الله”.

وبعد التحقيق مع الممثل، “باتريك مبارك”، صدر بحقه أمر بالتوقيف على ذمة التحقيق.

وذكرت صحيفة “الأخبار اللبنانية”، أن قد تم تسريب حديث صحفي للفنان، تضمن عبارات طائفية وشتائم بحق الأديان،

وتهديدا لرئيس الجمهورية ونصر لله.

وعلى إثر ذلك، قامت نقابة الممثلين اللبنانية، بإصدار بيان، يدعوا لمقاطعة “باتريك مبارك”، وعدم التعامل معه بأي عمل فني.

واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي، بعد توقيف “باتريك مبارك”، وطالب العديد من زملائه الفنانين، أعادة النظر بأمر توقيفه،

على اعتبار أنه مريض، ويأخذ أدوية مهدأة.

وكان آخر دور تمثيلي، لـ”باتريك مبارك،” بالمسلسل اللبناني الرمضاني الضخم، “الهيبة”، رفقة النجم السوري، “تيم حسن”،

والممثلة اللبنانية المتألقة، “سيرين عبد النور”.

انا اشتغلت معو وعم دافع عنو لأنو بعرف وضعو الذهني و الأدوية لعم ياخدها . و كيف بيتصرف بامور ما بيوعى انو عملا . صحيح هوي غلط بس كنت بتمنى من الصحافية تقدر وضعو . هوي غلط مضبوط بس قبل ما نصلبوا نشوف كيف بدنا نساعدو #باتريك_مبارك — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) July 9, 2019