توقيف ممرضة تهرّب “لوفينوكس” من مصلحة “كوفيد” في مستشفى تلمسان!

موازاة مع القبض على فتاة ورجل ينتحلان صفة ممرضين لسرقة الأدوية

نجحت، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي في تلمسان، من شلّ نشاط شبكة إجرامية كانت تنشط في البزنسة بالأدوية الموجهة لعلاج مرضى فيروس “كورونا”.

وهذا بعد استغلال معلومات مؤكدة حول تسجيل تلاعبات بالأدوية المذكورة على مستوى مصلحة “كوفيد” المتواجدة بمستشفى تلمسان الجامعي، وهذا بتواطؤ ممرضة تعمل هناك، والتي نصب لها المحققون كمينا في آخر الليل، سمح بتوقيفها في حالة تلبس بتهريب أدوية مدرجة ضمن “البروتوكول” العلاجي لمرضى “كورونا”.

وعثر على أزيد من 20 علبة دواء كانت تخفيها في محفظة يدوية “صاكادو” أثناء نهاية دوام عملها، ومن بين الأدوية المهربة، تم ضبط عينة من دواء “لوفينوكس” المفقود في الصيدليات ومعه “ماركة” أخرى، أين كان يجري بيعهما خارج المشفى بأسعار مضاعفة باستغلال الندرة التي يعيشها هذا النوع في الأدوية في سوق الصيادلة.

هذا وينتظر أن تكشف التحقيقات الموسعة مع المشتبه فيها أسماء أخرى استغلت أزمة التموين بالأوكسجين والأدوية الفعالة في التشافي من الفيروس، للاتجار فيها في السوق السوداء، رغبة في الربح الوفير والسريع.

من جهة أخرى، وضعت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الرابع في تلمسان، حدا لنشاط إجرامي لفتاة وشاب، يبلغان من العمر 20 و 27 سنة، واللذين تم توقيفهما داخل المستشفى ينتحلان صفة التمريض بدافع السطو على الأدوية الموجهة للمرضى، أين تم توقيفهما في حالة تلبس، قبل تسليمهما للنيابة العامة بمحكمة تلمسان لمواجهتهما بجرم انتحال صفة التمريض وسرقة الأدوية.