توقيف ممرض متلبسا بإدخال مسدس وكاميرا تجسس عبر مطار وهران

الأمن أطاح به عقب تحقيقات في اتصالات من خارج الوطن عبر الفايسبوك

تمكنت ظهيرة أول أمس مصالح أمن وهران بالتنسيق مع شرطة وجمارك المطار من الإطاحة بمهرب أسلحة عبر مطار أحمد بن بلة الدولي.

أين ضبطت عناصر من فرقة تفتيش المتاع التابعة الجمارك على مستوى المطار خلال عملية تفتيش متاعه مسدسا أوتوماتيكيا، 49 طلقة نارية، كاميرا تجسس بساعة يد وصواعق كهربائية.

عملية الإطاحة بالمتهم البالغ من العمر27 سنة، والذي كان قادما من تركيا عبر رحلة جوية تابعة للخطوط التركية، تمت استغلالا لمعلومات اشتغلت عليها مصالح أمن وهران لفترة تبعتها تحريات وتحقيقات موسعة تم من خلالها الكشف عن إتصالات المتهم بجهات خارجية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لعقد وإبرام صفقات بيع وشراء أسلحة بينهم ليتم القبض عليه فور دخوله التراب الوطني عبر رحلة جوية من تركيا حطت بمطار أحمد بن بلة الدولي في وهران.

أين تم العثور بحوزته خلال ملية تفتشه عن مسدس أوتوماتيكي، 94 طلقة نارية كاميرا تجسس وصواعق كهربائية تم اقتناؤها من خارج الوطن وإدخالها التراب الوطني من دون رخصة، وفي خضم التحقيقات معه ثبت إبرامه اتصالات مع جهات مجهولة بالخارج عبر الفايسبوك وعقده صفقات عرض وبيع مبرمة بينهما لتهريب أسلحة محظورة.

يذكر أن المتهم الموقوف من مواليد 1991 يعمل ممرضا بإحدى المصالح التابعة لمستشفى أول نوفمبر الجامعي بوهران تم إلقاء القبض عليه متلبسا بحيازة أسلحة نارية محظورة.

أين تم تحويله إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه للوصول إلى مصدر ووجهة هذه الأسلحة المحظورة قبل تقديمه أمام العدالة للبث في قضيته.