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توقيف ممرض وثلاث أشخاص سرقوا جهاز كشف بالأشعة من مستشفى إبن سينا بأدرار

أخبار الجزائر
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توقيف ممرض وثلاث أشخاص سرقوا جهاز كشف بالأشعة من مستشفى إبن سينا بأدرار
بقلم اليامين.ب

أوقفت الشرطة القضائية بأدرار أربعة أشخاص من بينهم ممرض بتهمة سرقة جهاز كشف بالاشعة “tube rayon x”من مستشفى إبن سينا بأدرار.

وأفادت مصادر موثوقة لـ”لنهار”، أن عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار.

تمكنت وبعد استغلال محكم للمعلومات من توقيف 04 اشخاص متورطين في سرقة جهاز كشف بالاشعة “tube rayon x”.

من مستشفى ابن سينا بادرار منتصف شهر جويلية الفارط حيث اوضحت نفس المصادر ان من بين المتورطين ممرض.

يعمل باحدى المصالح بالمستشفى المذكور وقد تم توقيفهم على مستوى حي ” قراوي”بمدينة ادرار.

فيما ذكرت نفس المصادر ان الموقوفين تم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ادرار اليوم.


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