توقيف ممّرضة ضمن شبكة لتزوير الوصفات الطبية للمهلوسات بالشلف

تمكنت مصالح أمن دائرة وادي الفضة في الشلف، بتوقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة، يقومون بترويج وبيع الأقراص المهلوسة.

وتحصل الموقوفون، والذين تتراوح اعمارهم ما بين 32 و43 سنة، على المهلوسات، بطريقة غير شرعية بواسطة وصفات طبية صورية ومزورة، مستغلين زوجة أحد المشتبه فيهم.ذ

وتمت العملية، على إثر معلومات تم استغلالها من قبل ذات المصلحة، تفيد بوجود امرأة تعمل ممرضة لدى أحد الأطباء، تقوم بتزوير وصفات طبية وختمها وإعطائها إلى زوجها لغرض استخراج المؤثرات العقلية من أجل ترويجها وبيعها.

وأسفرت التحريات عن توقيف 3 أشخاص، ضبط لديهم وصفات طبية مزورة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي أحيلوا بموجبه على محكمة العطاف.