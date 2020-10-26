توقيف منتحل شخصية إطار سامي في رئاسة الجمهورية

أنهى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت أنه تم تحديد هوية منتحل شخصية إطار سامي في رئاسة الجمهورية.

يأتي هذا بناء على الشكوى المقدمة من طرف والي ولاية تيسمسيلت، ضد المشتبه فيه المدعو لعلالي سعيد.

وقد تم اتخاذ اجراءات المتابعة القضائية ضد المتهم، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي.

ويتابع المتهم بجنحة استعمال صفة حددت السلطات العمومية شروط منحها.

بالاضافة الى جنحة انتحال اسم الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية.

وتمت دعوة كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم لعلالي سعيد، بصفته ضحية أو شاهد الى التقرب من محكمة تيسمسيلت لتقييد شكواه.