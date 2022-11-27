توقيف منتحل صفة إطار سامي يسرق النساء داخل مراكز البريد

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه ضلوعه في قضايا متعلقة بانتحال صفة إطار سامي والنصب على ضحاياه. مستهدفا النساء عبر مختلف مراكز البريد المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر.

وجاء في بيان الأمن الوطني “طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية”. و”عملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي”. “تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية الجزائر الوسطى مقاطعة الشرطة القضائية” أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ب.ع.م” مشتبه به في قضايا انتحال صفة إطار سامي”. و”النصب على ضحاياه مستهدفا في ذلك النساء عبر مختلف مراكز البريد المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر”.

كما وجهت، مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر سواء التقاه شخصيا. أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا. “التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة الفضائية الأولى الكائن مقرها بشارع باستور الجزائر العاصمة”. أو “إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال”.