توقيف منتحل صفة شرطي حاول الإحتيال على أصحاب المحلات وبحوزته مسدس بلاستيكي بالشلف 

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بالشلف من توقيف شخص إنتحل صفة شرطي، يبلغ من العمر35 سنة.

القضية تمت خلال نهاية الأسبوع المنصرم على إثر دوريات عناصر الشرطة بوسط المدينة، أين لفت إنتباههم شخص يقوم بتصرفات مشبوهة مع أصحاب المحلات التجارية والمواطنيين، ليتم إيقافه وإجراء عملية التلمس الجسدي، حيث ضبط بحوزته مسدس بلاستيكي.

وبعد تحويله إلى مقر المصلحة تبين أنه كان يوهم أصحاب المحلات التجارية بتسوية وضعيتهم الادراية في حال ضبطهم مخالفين لتعليمات قرارات الغلق.

من جهتها أنجزت ذات المصالح في حقه ملف جزائي أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف، عن قضية جنحة إنتحال صفة، الذي أصدر في حقه الامر بإيداع الحبس.