توقيف منتحل صفة قانونية.. الدرك يدعو الضحايا لتقديم شكواهم بالوادي

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية الوادي، من توقيف شخص إنتحل صفة قانونية بولاية الوادي.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، فإنه وطبقا لأحكام المادة 17 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي. تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي إلى علم المواطنين. أنها قامت بتوقيف شخص بخصوص جنحة النصب والإحتيال إنتحال مهنة منظمة قانونا وخيانة الأمانة.

كما دعت ذات المصالح، المواطنين أنه وفي حالة التعرف عليه على مستوى ولاية الوادي أو عبر باقي ولايات الوطن. والذين وقعوا ضحايا للمعني التقرب من أجل تقديم شكواهم وسماع شهاداتهم.