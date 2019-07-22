توقيف منتحل صفة قنصل الجزائر بسويسرا

أفاد مصدر أمني موثوق لـ«النهار» بأن عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية البليدة قد تمكنت من توقيف شخص انتحل صفة إطار سامٍ في الدولة.

وحسب ذات المصدر، فإن المتهم كان يوهم شابا من ولاية البليدة بعد أن تعرف عليه عن طريقشبكة التواصل

الاجتماعي «فايسبوك» على أساس أنه قنصل الجزائر بجنيف العاصمة السويسرية من أجل النصب والاحتيال

عليه بمبلغ مالي يقدر بـ 50 مليون سنتيم وعده بتوفير عمل وإقامة دائمة بمدينة زيوريخ.

عملية التوقيف جاءت بناء على شكوى تقدم بها الضحية إلى ذات المصالح التي قامت بفتح تحقيق في القضية.

حيث تمكنت من إيقاف مشتبه فيه، والذي قام بالنصب على آخر عبر الأنترنت (أحد مواقع التواصل الاجتماعي).

حيث أوهمه بأنه سيؤمّن له إقامة وعملا في السويد لمدة 5 سنوات، مقابل مبلغ مالي قدره

50 مليون سنتيم، وبأنه إطار سامٍ في الدولة، فقام بإعطائه المبلغ المتفق عليه، وبعدها أصبح الضحية يتصل

به عبر الهاتف للاستعلام عما آلت إليه الإجراءات، إلا أن هاتفه كان مغلقا على الدوام، وعليه

تم فتح تحقيق في القضية، أين تم تحديد هوية المشتكى منه وإيقافه، كما بين التحقيق أنه قام بالنصب

على شخص آخر وأخذ منه مبلغ 25 مليون سنتيم، ليتم تقديمه أمام العدالة.