توقيف منظمي رحلات إبحار سري لـ 6 حراڨة مقابل 200 مليون بوهران

تمكنت عناصر من امن دائرة عين الترك بوهران من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات ابحار سري مع توقيف متورطين يبلغان 20 و21 سنة من العمر.

وخلال العملية تم ضبط بحوزتهما مبلغ 630 اورو الى جانب 6 حراڨة كانوا بصدد الانطلاق في مغامرة حرقة الي الضفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط.

وتمت العملية بناءا على دوريات أمنية لتأمين منطفة عين الترك الساحلية ليلفت انتباههم 6 أشخاص تم الاشتباه في تحركاتهم.

بينما كانوا متجهين نحو الشاطئ بعضهم يحمل حقائب ظهرية ليتم توقيفهم وإخضاعهم لعملية تلمس جسدي.

أين ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الصعبة قدرت قيمتها إجمالية بـ630 اورو.

وبينت التحقيقات أولية أنهم كانوا بصدد الانطلاق في رحلة إبحار سرية انطلاقا من شاطئ رأس فالكون المنظمة من قبل شخصين من منظمي رحلات الحرقة نحو اوروبا مقابل مبلغ يفوق 200 مليون سنتيم.

واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية المتورطين ومكان إقامتهما ليتم إلقاء القبض عليهما بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما قدما بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.