توقيف منظمي رحلات ابحار سري و10 حراقة من شرق الوطن بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخارجي ببوسفر التابع لأمن دائرة عين الترك بوهران، من اجهاض عملية إبحار سري نحو السواحل الاسبانية لـ 11 شخصا.

من بينهم منظم رحلات كانوا يخططون لمحاولة حرقة علي متن قارب بمحرك ذي 90 حصان.

حيث تتراوح أعمارهم مابين 25 إلى 46 سنة، وتم توقيفهم بينما كانوا بصدد الانطلاق من إحدى الشواطئ للالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

أين تم ضبط بحوزتهم 4495 أورو و316 مليون سنتيم واسفرت التحقيقات ان اغلبهم من شرق الوطن، من بينهم منظم رحلات هجرة غير شرعية.

كما تمكنت ذات المصالح في عملية أخرى من الاطاحة بمنظم رحلات إبحار سرية نحو الضفة الأخرى، يبلغ من العمر 28 سنة ضبط بحوزته قارب من نوع كانون بمحرك يماها 85 حصان.

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها عدد من الضحايا تم الاحتيال عليهم بايهامهم برحلات حرقة نحو اوروبا مقابل مبالغ من 12 الى 50 مليون.

ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ أفصت الي توقيف المتورط الذي كان كل ضحاياه من خارج ولاية وهران.