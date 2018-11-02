توقيف مهربين مع حجز كميات من الوقود والمواد المتفجرة بكل من الناحيتين الرابعة والخامسة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 12 مهربا وحجزت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف إضافة الى مخزنين للذخيرة و12 كلغ TNT بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة.

كما تم حجز معدات التفجير، كمية من الذخيرة، سيارة رباعية الدفع و مطرقة ضاغطة، إثر عمليات محاربة الجريمة المنظمة وعمليات تفتيش وبحث.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أوقف عناصر الجيش خلال عمليات متفرقة مهربين إثنين مع حجز74 قنطار من التبغ وثلاث شاحنات و1320 وحدة من المشروبات بكل من تالوادي وبسكرة بالناحية الرابعة.

في حين أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود قدرت بــ 11924 لتر بسوق اهراس تبسة والطارف مع حجز مركبتين بالطارف بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

إضافة الى توقيف ثلاثة غطاسين من دون رخصة، مع ضبط معدات للغطس بالطارف.

كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 79 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط ،تلمسان، النعامة، ورقلة و عين قزام.