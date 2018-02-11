توقيف مهربين وضبط 4700 لتر من الوقود ببرج باجي مختار

أوقف عناصر الجيش ببرج باجي مختار مهربين اثنين حسب ما أفادبه بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الاحد.

واضاف ذات البيان، أن العملية أسفرت عن وضبط شاحنة و3 مركبات رباعية الدفع و7400 لتر من الوقود

3.6 طن من المواد الغدائية.

وفي ذات السياق، أوقف عناصر الجيش بالتنسيق مع مصالح الدرك بكل من وهران وتلمسان، 11 بارون مخدرات.

وأسفرت العملية عن حجز 66.03 كلغ من الكيف ،بالإضافة إلى 500 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 33 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار.