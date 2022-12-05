توقيف مهربي مهلوسات بحوزتهما 1543 قرص إكستازي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك جمعية أشرار مختصة في تهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية تم خلالها توقيف شخصين وحجز 1543 قرص إكستازي ومبلغ 50 ألف دج من عائدات الترويج.

وهي العملية التي تمت بعد معلومات تفيد بقيام احد الأشخاص بالمتاجرة وتخزين هذه السموم. حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بتفتيش مسكن احد المشتبه فيهما. تم حجز المهلوسات ليتم تحرير ضدهما إجراء قضائي سيحالان بموجبه أمام العدالة.