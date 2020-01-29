توقيف مهرب آثار بسوق أهراس

تمكن عناصر الأمن الحضري الثامن بأمن سوق أهراس، من توقيف شخص في العقد الخامس من العمر عن جرم بيع وإخفاء تحف فنية محمية قانونا.

و تعود حيثيات القضية الى معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية، مفادها قيام شخص بتهريب الآثار عبر الشريط الحدودي بإستعمال مركبته الخاصة ثم يقوم بالمتاجرة بها .

وبالإستغلال الأمثل للمعلومة تم ترصد المشتبه فيه على مستوى أحد الأحياء المتواجدة بوسط المدينة، أين تم مداهمة المشتبه فيه وتفتيش المركبة.

وعثر بداخلها على أوعية نحاسية قديمة عليها عبارات باللغة اللاتينية أوعية نحاسية أخرى من الحجم الكبير والصغير قطع نقدية كبيرة الحجم تحمل صور لشخصيات تاريخية ليتم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الشرطة .

و بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه الذي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.

ليتم احالة المشتبه فيه على جلسة المثول الفوري أين وضع المشتبه فيه تحت التزامات الرقابة القضائية عن جرم بيع و إخفاء تحف فنية محمية قانونا.