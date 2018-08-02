توقيف مهرب وحجز مركبتين بكل من برج باجي مختار وعين قزام

تمكنت مفارز للجيش أمس الأربعاء من توقيف مهربا وحجز مركبتين رباعيتي الدفع بكل من برج باجي مختار وعين قزام.

إضافة إلى ضبظ مطرقة ضاغطة ومولد كهربائي و1200 لترمن الوقود، وكذا طنين من المواد الغذائية و1 طن و53 كلغ من مواد التنظيف

حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم أمس بالناحية العسكرية السادسة مهربا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع.

ومطرقة ضاغطة ومولد كهربائي، و1200 لتر من الوقود بالإضافة إلى طنين من المواد الغذائية و1طن و53 كلغ من مواد التنظيف.

من جهتها ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان49 كيلوغرام من المخدرات في حين تم توقيف مهربا آخري بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة.

كما تم حجز 10 قناطير من مادة التبغ و20 قنطارا من التمور كانت موجهة للتهريب.