توقيف مهرّبين وحجز أكثر من كيلوغرام من الذهب والفضة ببسكرة وإن أمناس

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشّعبي، أمس، ببسكرة وإن أمناس، أربعة مهربين وحجزت 1.67 كيلوغرام من الذهب والفضة.

كما حجزت مركبتين و265 وحدة من مختلف المشروبات و5000 علبة سجائر وكميّة من الأدويّة خاصّة بالحيوانات.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشّعبي وعناصر الدرك الوطني بتلمسان، ثلاثة تجّارمخدّرات، وحجزت 48.5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار وعين صالح وتمنراست 42 مهربا.

وضبطت شاحنة و8920 لتر من الوقود و1.33 طن من المواد الغذائية.

و11800 لترمن زيت المائدة و350 قرص مهلوس و8 أجهزة كشف معادن.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة، شخصين وضبطت سلاح ناري تقليدي الصنع وبندقية مضخية وخراطيش وأدوات تصنيع أسلحة تقليدية.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 24 شخصا.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بتندوف 08 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.