توقيف موظفين إثنين بتهمة إختلاس 6 ملايير من بريد أولاد جلال 

أوقف أمن بسكرة موظفين إثنين متورطين في اختلاس 6ملايير سنتيم من مكتب بريد المقاطعة الإدارية بأولاد جلال.

وأوضحت ذات المصالح، أنه تم فتح تحقيق بعد إكتشاف ثغرة مالية بمكتب بريد مدينة أولاد جلال.

حيث باشرت الشرطة التحريات التي أسفرت عن توقيف كل من رئيس الشبابيك ورئيس المكتب سابقا.

وهذا بتهمة إختلاس أموال عمومية وتزييف سند مالي دفتر التوفير والاحتياط، والاحتيال وخيانة الأمانة بالنسبة رئيس الشبابيك

فيما أتهم رئيس المكتب السابق بالإهمال المفضي لاختلاس أموال عمومية .

واضاف المصدر أن رئيس الشبابيك كان يسحب الأموال من أصحاب دفاتر التوفير والاحتياط إلكترونيا ولا يسجلها في الدفاتر.

وقد يقوم بعمليات السحب من حسابات الزبائن المغتربين الذين يودعون أموالهم لمدة طويلة.