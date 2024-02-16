توقيف موظفين بتعاونية الحبوب في سيدي عيسى بالمسيلة بتهمة الفساد

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة من إكتشاف ثغرة في مخزون مادة القمح اللين المستورد المدعم على مستوى مخزن اقروديف بسيدي عيسى.

العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة واردة إلى افراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة، تم من خلالها إكتشاف ثغرة في مخزون مادة القمح اللين المستورد المدعم على مستوى مخزن اقروديف Agrodiv Sidi Aïssa بسيدي عيسى التابع CCLS تقدر بحوالي بـ 1488.4 قنطار (148.8 طن) من القمح اللين المدعم.

واوضحت ذات المصالح في بيانها أنه تم اكتشاف أيضا جريمة إلكترونية تتمثل في إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية والتعديل فيها. وذلك من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع القمح اللين والصلب على تطبيق المحاسبة.

كما مكنت التحريات من إكتشاف شخص مجهول يقوم بالولوج سرا خارج أوقات العمل عن طريق الإنترنت تسبب في خسارة للخزينة العمومية .

ليتم تحديد هوية المشتبه فيه المخترق للتطبيق وتوقيفه وعقب تفتيش مسكنه بسيدي هجرس تم حجز هاتف نقال، جهاز مودام 4G ،وجهاز إعلام الي محمول، مخزن للمعلوماتUSB.

ليتم تقديم جميع المشتبه وتوجيه لهم التهم الاتية جنحة سوء استغلال الوظيفة علي نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وكذا جنحة اختلاس اموال وممتلكات عمومية. وأيضا جنحة ادخال معلومات او ازالة معطيات عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعلومات لموسسة عمومية المتابعة القضائية التقديمة.

حيث تم ايداع 2 موظفين الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من رئيس وحدة التخزين وعامل الميزان.