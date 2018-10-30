توقيف موظفين بمدرسة الصيد البحري بتهمة ممارسة الفاحشة في القالة

أوقفت عناصر الأمن بولاية القالة،موظفين رجل متزوج وامرأة متزوجة، يشتغلان بمدرسة الصيد البحري بذات الولاية، بتهمة ممارسة الفاحشة.

حيث تم القبض على المشتبه فيهما،اثر مداهمة عناصر الأمن للشقة بناء على بلاغ من الجيران.

والذين لاحظوا تردد الشخص الغريب على المنزل بحكم أن زوج المتهمة عمله بعيد عن مقر سكنه، وهو ما استغله الفاعل للتردد على شريكته للمارسة الفاحشة و كلاهما له أولاد.

وحسب معلومات مؤكدة، فان مديرية الصيد البحري، أشعرت بالقضية بعد أن تم تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة القالة،

وصدور أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهما .