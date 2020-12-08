توقيف موظف بمديرية مسح الأراضي متلبسا بتسلم رشوة بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من توقيف شخص لارتكابه جريمة تلقي مزية غير مستحقة.

وجاءت هذه العملية، بناءً على شكوى من قبل الضحية مفادها قيام أحد الموظفين العاملين بفرع إدارة مسح الأراضي بدائرة غريس، بطلب مزية متمثلة في مبلغ مالي مقابل تسوية ملف إداري بذات الفرع.

ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإعداد خطة محكمة مع إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس.

وتمكنت ذات المصالح، من توقيف المشتبه فيه متلبسا باستلام مبلغ مالي من قبل الضحية ببلدية فروحة بمعسكر.

وتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لإستكمال إجراءات التحقيق ضده، أين تم إنجاز إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام العدالة، التي أمرت بوضعه رهن الحبس.