توقيف موظف مزيف بسونلغاز قام بتركيب عدادات بأحياء فوضوية بالبليدة

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باولاديعيش في ولاية البليدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 47سنة انتحل صفة موظف بؤسسة سونلغاز باولاديعيش، حيث كان هذا الأخير وراء سرقة العشرات من العدادات الكهربائية بالمدينة .

كما كشف ذات المصدر أن الموظف المزيف كان يقوم بتركيب عدادات كهربائية المسروقة للمواطنين ويقيمون بأحياء فوضوية مقابل 5ملايين سنتيم ،بعد أن اوهمهم أنه عامل بالمؤسسة خاصة وأن هذا الأخير كان يطلب منهم إحضار ملف لإبعاد شكوك من حوله، عملية توقيف المشتبه فيه جاءت بعد تلقي ذات المصالح شكاوي بسرقة عدداتهم، حيث تم تعرف على هذا الأخير وتوقيفه ،المتهم تم تقديمه إلى العدالة اين تمت محاكمته في جلسة فورية ،حيث أمرت هيئة المحكمة بإيداعه الحبس المؤقت

عباس عادل