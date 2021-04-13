توقيف موظف مشتبه في تلقيه رشوة في معسكر

تمكنت الشرطة بالأمن الحضري التاسع بمعسكر، من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 45 سنة بتهمة تلقي مزية غير مستحقة.

وجاءت العملية بناء على شكوى من قبل الضحية مفادها قيام أحد الموظفين العاملين بمؤسسة القرض المصغر بطلب مزية.

وتتمثل المزية، بمبلغ مالي مقابل تسوية ملف إداري للضحية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد خطة محكمة.

ومكنت العملية، من توقيف الجاني متلبسا باستلام مبلغ مالي من قبل الضحية، بمقهى في أحد أحياء مدينة معسكر.

وتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الأمن الحضري، لاستكمال إجراءات التحقيق.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، التى أمرت بوضعه رهن الحبس.