توقيف «مير» الرايس حميدو متلبسا بتلقي رشوة بـ80 مليون سنتيم..!

طلبها من أحد المواطنين مقابل تجديد رخصة بناء

تمكّنت مصالح الأمن من توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لرايس حميدو «لابوانت» سابقا بالعاصمة متلبسا بتلقي رشوة من أحد المواطنين.

وحسبما كشفت عنه مصادر موثوقة لـ«النهار»، فإن مصالح الأمن قامت بضبط رئيس بلدية الرايس حميدو متلبسا بالقرب من منزله .

وهو يقبض رشوة طلبها من مواطن مقدرة بـ 80 مليون سنتيم مقابل تجديد رخصة بناء.

وأضافت مراجع «النهار» أنه تم تقديم «المير»، أمس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة باب الوادي بالعاصمة.

فيما تم إيداع المتهم رهن الحبس