توقيف “ميقري” حاول مساعدة قاصر على “الحرقة”

أحبطت شرطة الحدود لأمن ولاية مستغانم بحر الأسبوع الفارط، عملية عبور “حرّاقة” جزائريين عبر المنفذ الحدودي بميناء مستغانم.

بطريقة غير شرعية، وتمت الاثنين الماضي في حدود الساعة السادسة مساءا.

بالمحطة البحرية لنقل المسافرين أثناء معالجة الرحلة المتوجهة إلى فالنسيا الاسبانية على متن باخرة تحمل الراية القبرصية.

وأسفرت عملية مراقبة للمركبات البحرية، ضبط شخصين مرافقين لصاحب إحدى المركبات السياحية بترقيم أجنبي .

تتطابق ملامحهما الشخصية مع وجواز السفر وبطاقة الاقامة الأجنبية الخاصة بهما، وعليه تم توقيف المعنيين بعين المكان.

ويتعلّق الأمر بالمغترب 62 سنة، ينحدر من ولاية الشلف، والثاني فيبلغ من العمر 35 سنة، وأخر قاصر ذو13 ربيعا.

وتوصّلت التحريات أن الثلاثيني انتحل هوية الغير باستعمال وثائق سفر لا تخصّه من أجل مغادرة الاقليم الوطني.

بتواطؤ من المغترب الستيني، الذي حاول أيضا مساعدة القاصر على نفس الطريقة بغرض “الحرقة”

وأحيل المشتبه فيهم على جهات التحقيق، ونسب إليهم تهم انتحال هوية الغير ومساعدة مواطنين جزائريين أحدهما قاصر.

على عبور منفد حدودي باستعمال وثائق الغير ومحاولة مغادرة الاقليم الوطني بطريقة غير شرعية مع أمر بوضع المغترب والموقوف الأوّل.

تحت الرّقابة القضائية وإحالة الموقوف الثاني القاصر أمام قاضي الأحداث مع أمر بإخلاء سبيله .