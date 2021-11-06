توقيف مُروج مخدرات في الشلف ينشط ضمن شبكة إجرامية

تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية. وتختص هذه الشبكة الإجرامية، في نقل وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر دوائر و بلديات الولاية.

وتمت عملية التوقيف، حسب مصادر النهار أونلاين، إستغلالا لمعلومات مفادها وجود مجموعة أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات على مستوى أحياء وشوارع مدينة تنس بالشلف.

وبعد تدخل عناصر الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته 985 غ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ14 ألف دج يعتبر من عائدات البيع، وهاتفين نقالين يستعملان في الاتصال فيما بين أفراد الشكبة.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق الشخص الموقوف عن قضية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة.

فضلا عن حيازة وترويج ونقل والتخزين المخدرات والنشاط ضمن جماعة إجرامية منظمة.

هذا وتم إحالة الموقوف والذي يبلغ من العمر 29 سنة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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هذا وتمكن عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف 4 أشخاص وحجز 630 غرام من الكيف المعالج في عمليتين متفرقتين قبل أيام.

وتم توقيف شخصين أعمارهما 17 و 36 سنة، يقومان ببيع و ترويج المخدرات عبر أحياء بلدية الشلف.

وجاءت العملية، على إثر معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات بصدد ترويجها بين شباب المدينة.

وبعد التدخل تم توقيف المتهمين على متن دراجة نارية وبحوزتهم 395 غرام من الكيف المعالج.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهما، عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات، وإحالتهما أمام محكمة الشلف.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين 22 و31 سنة بحوزتهما 235 غرام من “الزطلة” مهيأة للترويج والبيع.

ليتم تحويلهما إلى المصلحة لإنجاز ملف جزائي في حقهما عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع بطريقة.

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