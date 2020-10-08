توقيف مُروّج الأقراص المهلوسة بالشلف وحجز 2875 قرص “صاروخ”

تمكنت مصالح أمن دائرة الزبوجة بالشلف، من توقيف مروج للأقراص المهلوسة، وحجز 2875 قرص مهلوس المعروفة بـ”الصاروخ”.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت هذه العملية بعد استغلال معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص المشتبه فيهم بحيازة أقراص مهلوسة، بصدد بيعها و ترويجها باقليم الاختصاص.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الابحاث والتحريات، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 37 سنة، وضبط 2875 قرص مهلوس المعروفة بالصاروخ.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمهلوسات، بلغت أزيد من 70 مليون سنتيم.

و بعد استكمال ملف الاجراءات الجزائية، أحيل المشتبه فيه أمام محكمة تنس.