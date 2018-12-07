توقيف نائب سابق بوهران سلم ضحاياه قرارات إستفادة من السكن مزورة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بإيداع نائب سابق في المجلس الشعبي الولائي وسائقه الحبس المؤقت بعد متابعتهما بتهم النصب والإحتيال، التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية.

القضية التي تعود حيثياتها الى إقدام المتهمين بالنصب على العديد من الضحايا ممن يعانون أزمة سكن بتسليمهم قرارات إستفادة مسبقة من السكن الاجتماعي مزورة.

والتي دفعت شكاوى بعضهم المودعة لدى مصالح الأمن الحضري الأول بوهران إلى مباشرة التحقيق في القضية بعد سلبهم مبالغ مالية قدرتها مصادرنا بأكثر من 250 مليون سنتيم.

حيث قادت التحريات الحثيثة وعمليات التتبع الواسعة إلى الإطاحة بالمتهم الرئيسي المتمثل في شخص النائب السابق بالمجلس الشعبي الولائي.

والذي ضبط متلبسا بمحاولة تسليم أشخاص قرارات استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي مزورة على مستوى بلدية سيدي الشحمي مقابل مبلغ تم استلامه يقدر ب 103000 دج.