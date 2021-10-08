توقيف نائب قائد الفرقة الجوية للجمارك في مطار “هواري بومدين”

فرقة أمنية مختصة ضبطت بحوزته 180 قرص مهلوس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، شرق العاصمة، بإيداع نائب قائد الفرقة الجوية لمفتشية أقسام الجمارك في مطار “هواري بومدين”، رهن الحبس المؤقت، بعدما ضبِطت بحوزته كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن هذه القضية جاءت بناءً على معلومات تحصلت عليها جهات أمنية على مستوى “نهائي 3” في مطار “هواري بومدين” الدولي، تمكنت ذات الجهات على إثرها من القبض على المدعو “ح.ك”، وهو نائب قائد الفرقة الجوية بمفتشية أقسام الجمارك في المطار، وبحوزته ١٨٠ قرص مهلوس.

وقد جرى إثر ذلك اقتياد المشتبه فيه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية للجزائر شرق بباب الزوار، أين مكث هناك وتم تحويل الحبوب التي عثر عليها بحوزته على المخبر التابع للمديرية العامة للشرطة في “شاطوناف”، الذي أثبتت نتائج التحاليل أن المواد المحجوزة هي أقراص مهلوسة.

وعلى إثر ذلك، أحالت مقاطعة الشرطة القضائية للجزائر شرق، نائب قائد الفرقة الجوية للجمارك على وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث أمر هذا الأخير بإيداعه رهن الحبس المؤقت في الحراش إلى حين استكمال التحقيق.

وتعدّ الحادثة هذه الثانية من نوعها، التي تسجل وسط موظفي مطار “هواري بومدين” الدولي، بعد حادثة مضيّف شركة “الخطوط الجوية الجزائرية”، الذي ضبِط بحوزته من طرف الأمن الفرنسي بمطار العاصمة باريس، 480 غرام من “الكوكايين”، حيث قررت إدارة الشركة، مؤخرا، منع العاملين في أطقم الرحلات الدولية من النزول من الطائرة، بعد فضيحة توقيف مضيّف طائرة من طرف الأمن الفرنسي متلبسا بتهريب كمية من مادة “الكوكايين” المحظورة، ويخص ذلك القرار، العاملين برحلات الذهاب والإياب التي تتم في يوم واحد.