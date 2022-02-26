توقيف نائب “مير” سابق متلبسا بحيازة أزيد من 8 قنطار من النحاس المسروق

المسروقات كانت على متن شاحنة مركونة في “باركينغ” بأنسيغة في خنشلة

تمكنت مصالح فرقة والبحث والتدخل BRI بأمن ولاية خنشلة، ليلة أول أمس. في عملية نوعية جديدة من توقيف نائب رئيس بلدية أنسيغة للعهدة السابقة. متلبسا بحيازة أزيد من 8 قنطار من الكوابل والأسلاك والخيوط النحاسية المسروقة. من لصوص شبكات الكهرباء والهاتف من أكثر من موقع عبر مختلف بلديات ولاية خنشلة.

ومن خارجها على متن شاحنة نوع “هيونداي” كانت مركونة ومموهة بإحكام وسط حظيرة الخردة ونفايات الحديد التابعة له. ولشريكه من ولاية أم البواقي عند المخرج الجنوبي لمقر البلدية.

وجاءت هذه العملية التي خطط لها بإحكام منذ بداية الأسبوع المنصرم. على إثر تلقي مصالح الفرقة لمعلومات مفيدة. تؤكد تعامل نائب المير السابق لبلدية أنسيغة المشتبه فيه مع لصوص كوابل الكهرباء النحاسية. وشراء مختلف المسروقات من نفايات الحديد. بما في ذلك الأغطية الحديدية لبالوعات صرف مياه الأمطار وسط مدينة أنسيغة ومن خنشلة وغيرها. وكذا أبواب العمارات في الأحياء لاجتماعية الجديدة وعدادات المياه المسروقة.

أين تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع نيابة محكم خنشلة مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات المعمول بها. قبل تنفيذ عملية المداهمة لمقر الحظيرة في التوقيت المناسب.حيث كللت العملية بالكشف عن موقع الشاحنة محل التبليغ محملة بكميات كبيرة من الكوابل النحاسية. الخاصة بشبكات الكهرباء والهاتف تقدر بأزيد من 8 قنطار.

ليتم حجزها وتوقيف النائب المشتبه في مع شريكه المنحدر من ولاية أم البواقي. وتحويلهما مع المحجوزات إلى مقر المفرقة، حيث تم وضعهما رهن الحبس لنظري على ذمة التحقيق. على أن يتم تقيمهما أما نيابة المحكمة المختصة إقليميا صباح اليوم. لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في الحالات المماثلة.