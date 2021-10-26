توقيف نائب “مير” ورئيس لجنة الفلاحة في بلدية “امخادمة” ببسكرة بتهمة الرشوة!

تمّ إيداعه الحبس برفقة وسيط بعد ضبطهما في حالة تلبس

أودع نائب رئيس بلدية “امخادمة” في بسكرة ورئيس لجنة الفلاحة وشخص آخر، الحبس المؤقت، بعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة طولڤة، على خلفية متابعتهم في قضية رشوة.

حيثيات القضية عالجتها مصالح الدرك الوطني في “أورلال” بالتنسيق مع نيابة محكمة طولڤة، بعد شكوى تقدم بها مواطن حول تعرضه للمساومة مقابل التسوية الإدارية لقطعة أرض فلاحية اشتراها تقارب مساحتها 5 هكتارات، حيث وجد الضحية تماطلا في الحصول على شهادة ملكية العقار رغم محاولاته مع وسيط يعدّ طرفا في الصفقة، لكن الأخير ادعى للمشتري صعوبة الحصول على التسوية القانونية، ليقترح عليه دفع مبلغ مالي للتوسط لدى الجهة المعنية مقابل تحقيق غرضه بالاستفادة من الوثيقة المطلوبة، إثرها تم الاتفاق على مبلغ 23 مليون سنتيم مع تحديد مكان استلامه، فيما تقدم الضحية بشكواه، لتقوم عناصر الدرك الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية قصد الإيقاع بالمشتبه فيهم متلبسين، حيث ألقي القبض على الوسيط والمكلف بلجنة الفلاحة في البلدية، كما أثمر تفتيش مسكن الأول، عن العثور على أختام خاصة بالبلدية ووثائق يشتبه أنها مزورة، ليتم إنجاز ملف جزائي ضد الموقوفين حول القضية.