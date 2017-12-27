توقيف نادل بمقهى حاول حرق مقر الحالة المدنية بوهران

نتيجة إقصاءه من قائمة السكنات

باشر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة السابعة بمحكمة الجنح بوهران ، نهار أمس إجراءت المتابعة القضائية في حق شاب يبلغ من العمر 29سنة ، لمتابعته بجنحة محاولة حرق إدارة عمومية، بعدما عمد على محاولة احراق وإضرام النار بمقر الحالة المدنية بحي تريقو .

تفاصيل القضية تعود إلى بحر الأسبوع الجاري، عندما توجه المتهم الذي يعمل كنادل بإحدى المقاهي إلى مصلحة الحالة المدنية بحي ابن سينا ” تريقو ” للإستفسار عن أي جديد بخصوص المستفدين الجدد من السكنات الإجتماعية الإيجارية، والقائمة التي تحمل أسماء الأشخاص المعنيين بعملية الترحيل المرتقبة مع السنة الجديدة، ليكتشف أنه مقصي منها، الأمر الذي أثار جنونه وانتابته نوبة عصبية لم يتمكن من السيطرة على غضبه، فعمد على جلب بنزين وحاول احراق مقر الحالة المدنية قبل أن تسارع مصالح الأمن الحضري الثالث والعشرين إلى الموقع وتدخل بشكل سريع لمنع الشاب من ارتكاب فعلته و اقتادته إلى مركز الشرطة لسماعه وتحرير محضر رسمي ضده وإحالته على العدالة لمباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حقه.