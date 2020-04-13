توقيف ناشرة معلومات مغلوطة حول وضعية كورونا بالمسيلة عبر الفايسبوك

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة من توقيف شابة، نشرت معلومات مغلوطة حول وضعية كورونا بالولاية.

وقامت الشابة، وهي في العقد الثاني من العمر، ببث مقطع فيديو على المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدعي فيه بعض المعلومات المغلوطة حول تطورات إنتشار فيروس كورونا بولاية المسيلة.

مع تشكيك المعنية، في عدد المصابين المصرح بهم من الجهات المختصة.

أين تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، وفق إجراءات المثول الفوري، بتهمة عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.