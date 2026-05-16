توقيف ناشر مُحتوى على تيك توك

قامت مصالح أمن دائرة الخروب في قسنطينة، بتوقيف ناشر محتوى على تيك توك، بتهمة نشر خطابات وعبارات خادشة للحياء.

وحسب بيان لشرطة قسنطينة، تم توقيف المعني، على إثر رصد فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” يتضمن خطابات خادشة للحياء، لناشر محتوى.

وتمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الخروب من تحديد هوية المعني، ليتم توقيفه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور