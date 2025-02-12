توقيف ناشطتان عبر “الأنستغرام” و”الفايسبوك” تروّجان لفيديوهات غير أخلاقية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية ، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران. من توقيف ناشطتين صاحبتا حسابات إلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتهمة نشر فيديوهات غير أخلاقية.

وحسبما أفادت به شرطة وهران، فإنه وبعد رصد حسابات إلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لترويج فيديوهات منافية للآداب والأخلاق العامة. للتحريض على الإنحرافات الأخلاقية، ونشر الرذيلة. وفساد الأخلاق والترويج لها عبر الوسائط الإجتماعية. تم توقيف صاحبتي الحسابات ، المروجة للإنحرافات الأخلاقية والتحريض على الرذيلة، صاحبتي الحسابات الإلكترونية، عبر منصة إنستغرام، ومواقع التواصل الإجتماعي.

وانطلقت القضية بعد رصد فيديوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للسالفتي الذكر ،تقومان فيه بالترويج لمحتواها اللاأخلاقي في بث مباشر عبر إحدى التطبيقات.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن ، باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول الفيديوات. أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في الجريمة. ليتم تقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفقا لملف جزائي.

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