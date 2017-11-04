توقيف نجل قروابي لحيازة الهيروين والـ”كاشيات”

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على إبن الفنان، الهاشمي قروابي، متلبسا بحيازة الهيروين والأقراص المهلوسة.

بمنطقة الباطوار في برج البحري.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ “النهار أونلاين”، فإن “محمد قروابي” كان رفقة المدعو أ.محمد و رعيتين إفريقيتين.

حيث تمكن الأمن من حجز كمية 2.1 غرام من الهيروين والحبوب المهلوسة، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالدينار والأورو، وأشارت ذات المصادر إلى أن المتهمين كانوا على متن سيارة من نوع “بيجو 307”.

وقرّر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، وضعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، منذ الخميس الماضي.