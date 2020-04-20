توقيف نشاط ورشتين لإنتاج مواد التعقيم بمعايير غير مطابقة للشروط القانونية ببومرداس

قامت مصالح الأمن الحضري الأربعطاش بأمن بومرداس، بتوقيف نشاط ورشتين لإنتاج مواد التعقيم بمعايير غير مطابقة للشروط القانونية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه العملية، على إثر معلومات وردت للأمن، مفادها قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط تجاري بصفة غير قانونية.

لتباشر ذات المصالح، على الفور، تحرياتها الأمنية بالتنسيق مع مديرية التجارة وبناء على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية، والتي أفضت إلى اكتشاف ورشتين لصناعة منتجات غير مطابقة لشروط الإنتاج.

وتتمثل المنتجات في مواد التنظيف والتعقيم، إلى جانب منتجات صيدلانية على شكل مواد كحولية جراحية.

وكانت هذه المواد، تصنع داخل ورشتين واقعتين ببلدية أولاد موسى بطريقة تتنافى والشروط القانونية، مع انعدام كافة شروط النظافة.

وتم حجز من خلال العملية، 8218 لتر من المواد الأولية الخام مجهولة المصدر، تدخل في صناعة مواد التنظيف، و2342 لتر سائل مطهر للتنظيف، و1280 كلغ من مادة ملح اليود.

بالإضافة إلى 575 كلغ من مادة بيكربونات الصوديوم، و875 كلغ من مواد كيميائية في شكل مسحوق، و910 كلغ من مواد كيميائية في شكل سائل مجهولة المصدر.

وكذا 1160 قارورة مرهم معقم معدة ومجهزة للتسويق.

وانتهز صاحب الورشة، الظروف الصحية الحالية، التي تعيشها البلاد لإغراق السوق الاستهلاكية وتحقيق الربح السريع.

وتم حجز المعدات والمواد وجميع السلع، ليتم إخطار الجهات القضائية في انتظار استكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.