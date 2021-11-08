توقيف نصّاب أوهم ضحاياه بتزويدهم بعجول مستوردة وسيارات فاخرة

تمكنت الكتبية الإقليمية للدرك الوطني بني سليمان، بولاية المدية من توقيف المدعو “صيدون سفيان”. المتهم بالنصب والإحتيال على المواطنين.

وقائع القضية تعود، عندما أودع مواطنون شكاوي لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بني سليمان. مفادها تعرضهم للنصب والإحتيال من طرف المدعو “صيدون سفيان”. وعليه أمر وكيل الجمهورية بذات المحكمة بفتح تحقيق حول القضية.

إستغل ثقة الناس ونصب عليهم..

المتهم كسب ثقة ضحاياه وإستغلها، وهو معروف ببيع وشراء السيارات وأبرم عدة عمليات شراء وبيع بطريقة عادية. كما أنه حصل على مبالغ كبيرة من عدة ضحايا بعد ايهام بعضهم بتزويدهم بعجول مستوردة. كما أوهم البعض الآخر أوهمهم بالتوسط لهم من أجل جلب سيارات بأثمان مغرية.

وعليه تقدم الضحايا بشكوى لوكيل الجمهورية، وبعد التحقيق حول القضية، تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببني سليمان من توقيف النصاب. كما تم إيداعه الحبس المؤقت بموجب أمر الوضع رهن الحبس الصادر عن قاضي التحقيق بذات المحكمة.

دعوة لكل من تعامل مع النصاب التوجه لإيداع شكوى

كما أصدرت نيابة الجمهورية نداءا لكل شخص وقع ضحية المتهم صيدون سفيان. سواء عمل معه شخصيا أو له أي معلومات بوصفه شاهد على وقائع مشابهة. بدعوته للتقرب أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بني سليمان من أجل تقييد شكواه أو الإدلاء بشهادته.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp