توقيف نصّاب سلب ضحاياه الملايير مقابل تسليمهم سكنات ترقوية وهمية

ألقت مصالح الأمن بولاية وهران القبض، على أحد الأشخاص يمتهن النصب على المواطنين. عن طريق انتحال صفة مرقي عقاري. موهما ضحاياه بسكنات ترقوية يشرف على مشاريع إنجازها بالعاصمة وضواحيها.

وتم توقيف المعني، تنفيذا لأوامر بالقبض الجسدي الصادرة في حقه عن محكمة دار البيضاء. والتي بلغت 5 أوامر تم اصدارها في ملفات متفرقة تتعلق وقائعها بارتكاب جرائم نصب واحتيال.

وفي قضية الحال، تم تقديم المتهم المشتبه فيه “ب.سعيد” 35 سنة، أمام وكيل الجمهورية اليوم الاثنين. للسماع إليه في محضر رسمي بخصوص الوقائع المنسوبة إليه.

حيث كشفت تحقيقات قضائية أن المعني المسمى ” ب.سعيد” أوقع بعشرات الضحايا بلغ عددهم 48 ضحية. حيث سلبهم مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 800 مليون و4 مليار سنتيم. موهما إياهم بتمكينهم من سكنات بصيغة ترقوي، مستغلا حاجتهم الماسة إلى سكن .

وتم اكتشاف حيلة المتهم بعدما تبين بأنه ليس بمرقي عقاري، وأن السكنات التي وعد بها ضحاياه “مشاريع سكنية في طور الإنجاز ” ضرب من الخيال وليس له أي علاقة بها.

ومن المرتقب أن يتم إحالة المشتبه فيه ” ب.سعيد ” أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله بخصوص الوقائع المنسوبة إليه.

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