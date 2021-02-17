توقيف والد الفتاة التي وجدت جثة هامدة بغابة “إيعكوران” وإيداعه الحبس

تمكنت مصالح الأمن الحضري بعزازقة من توقيف والد الفتاة كنزة التي وجدت مقتولة بغابة إيعكوران بعزازقة.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار أونلاين”، فقد تم التحقيق مع والد الفتاة برفقة العديد من الذين كان لديهم صلة بالفتاة.

وقد وضع والد الفتاة مساء الأمس، رهن الحبس الإحتياطي كمشتبه فيه أساسي حتى نهاية التحقيق الذي ما يزال مفتوحا.

وحسب ذات المصادر، فإن المشتبه فيه لديه سوابق عدلية وسبق وأدين بجريمة قتل إبنه وخرج من السجن سنة 2001.

للإشارة، فإن والدي الفتاة كنزة في مرحلة الطلاق و الفتاة المغتالة اختارت العيش مع والدها لكن كانت هناك مشاكل عديدة بينهما.

و يذكر أنها بعد مرور أسبوع من غيابها تقدم الوالد للمصالح الأمنية بعزازقة لإخبارهم عن اختفاءها.