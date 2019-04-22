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توقيف وحش بشري كان يعتدي على القصر بعد اغوائهم بالحلوة والقطع نقدية في البليدة

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توقيف وحش بشري كان يعتدي على القصر بعد اغوائهم بالحلوة والقطع نقدية في البليدة
بقلم عباس عادل

تمكنت مصالح أمن دائرة العفرون التابعة لامن ولاية البليدة، من توقيف وحش بشري اعتدى جنسيا على تلميذين ،حيث كان هذا الاخير يستغل برائتهما واغرائهما بالحلوة وقطع نقدية لاشباع غريزته الحيوانية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن الضحيتان الأولى والثانية لا يتعدى سنهما  12 سنة مارس عليهم المشتبه به البالغ من العمر 30 سنة الفعل المخل بالحياء بأماكن معزولة.

عملية وضع حد للمجرم جاءت، بعدما اودع اثنين من أولياء الضحايا شكاوى لدى مصالح الامن مفادها تعرض طفليهما اللذان يدرسان بالطور الابتدائي لاعتداء جنسي من قبل احد معتادي الاجرام بالمنطقة.

حيث  كان هذا الاخير يغري التلاميذ بقطع من الحلوى وقطع نقدية مستغلا صغر سنهم ليستدرجهم  الى أماكن خالية ويقترف جرائمه دون رحمة،

مصالح الأمن وبزي مدني وبعد مراقبة الأماكن التي يقصدها هذا الاخير تم توقيفه واقتياده إلى مقر الأمن، اين تم التعرف عليه من طرف الضحاياه.

تحقيقات مع المتهم أثبتت انه كان في حالة فرار ومحل أمرين بالقبض حيث حكم عليه قضيتين ب15 سجن نافذ.


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