توقيف «ڤزانة» سطت على مجوهرات بقيمة مليارين من منازل 6 نسوة في العلمة !

أوهمت ضحاياها بقدرتها على إزالة السحر وفك عقدة الزواج

تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف أخطر «ڤزانة» طالما زرعت الرعب وسط العائلات من خلال استدراج ضحاياها من النسوة بأعمال السحر والشعوذة وسلب مجوهراتهن من منازلهن بعد إيهامهن بأن المجوهرات بها سحر، وأنها هي سبب العنوسة ومشاكل العائلة ويجب إحضارها، ثم تقوم بتنويمهن وسرقة تلك المجوهرات والاختفاء.

إلا أنها لم تتمكن في المرة الأخيرة من الإفلات من قبضة المواطنين والأمن الوطني بسبب فطنة شابين، وهو ما حدث يوم الثلاثاء الماضي، أين كانت تختار المشعوذة الأماكن التي تكثر بها حركة النساء للإيقاع بهن.

حيث راحت تستدرج إحدى الفتيات عند مستشفى الأم والطفل بحي 400 مسكن بوسط المدينة، وراحت تتحدث معها وفجأة سلمتها الفتاة مجوهراتها التي كانت ترتديهما، ثم راحت المشعوذة تقرأ بعض التعاويذ.

أين شاهد الشابان تسليم الفتاة مجوهراتها للمشعوذة وبقيا يترقبان نهاية العملية، ولأنهما شككا في لباس المرأة الذي يوحي بأنها «ڤزانة»، سارع لتوقيفها وإخطار مصالح الأمن الوطني التي حضرت إلى عين المكان، وتم اقتيادها إلى مقر الأمن للتحقيق معها، وتبين أنها تبلغ من العمر 35 سنة وغير متزوجة وتنحدر من إحدى ولايات الغرب، كما أنها تستغل مسكنا عن طريق الإيجار بعاصمة الولاية.

كما تم الاستماع للضحية وتم استدعاء 5 ضحايا آخريات كن قد قدمن شكاوى منذ مدة ضد مجهول بالاستيلاء على مجوهراتهن من طرف مشعوذة، وتم الاستماع إليهن.

ليتم تقديم الموقوفة أمام وكيل الجمهورية، والذي بعد الاستماع إليها ولجميع الضحايا أمر بإحالتها على قاضي المثول الفوري، والذي بدوره أمر بإيداعها الحبس، أول أمس الخميس، إلى غاية محاكمتها خلال الأيام القادمة.

وأفادت مصادر مقربة من «الڤزانة» أنها صرحت لبعض الموقوفين معها أنها جمعت ما يفوق الملياري سنتيم من المجوهرات.