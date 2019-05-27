توقيف 03 أشخاص تورطوا في سرقة حساب بريدي لإمرأة بسيدي بلعباس

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط 03 أشخاص بينهم شابة كلهم في العقد الثالث من العمر تورطوا

في السرقة من حساب جاري بريدي لإمرأة بإستعمال شيكات بريدية تعود للضحية، حيث قاموا بسحب مبلغ مالي قدر 35 ألف دينار جزائري

على فترات بتدوين مبلغ قدره 5 آلاف دينار جزائري في كل ورقة شيك مع إرفاقها بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية

تخص أحد المتورطين قبل أن يتم توقيفهم من طرف قوات الشرطة وتقديمهم أمام النيابة أين صدرت في حقهم أوامر إيداع .

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث لمعلومات مفادها تعرض إمرأة إلى عملية السرقة من داخل

حسابها الجاري البريدي، لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية ،

التحريات مكنت من الوصول إلى المتورطين ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص بينهم شابة كلهم في العقد الثالث من العمر،

حيث كانوا يقومون بسحب الأموال من حساب الضحية بإستعمال شيكاتها البريدية على فترات متقطعة، حيث كانو يقومون بتدوين مبلغ مالي

قدره 5 آلاف دينار في الشيك البريدي وإرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية خاصة بأحد المتورطين، وبلغ المبلغ الإجمالي

المسحوب 35 ألف دينار جزائري، المصلحة أنجزت إجراء قضائيا ضد السالفين الذكر عن تهمة التزوير وإستعمال المزور

في محرر مصرفي مع المشاركة، قدموا بموجبه أمام النيابة أين صدرت في حقهم أوامر إيداع .